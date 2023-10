Vi vil arbejde mindre, er det så tid at ændre måden, vi arbejder på

Vi skal arbejde mere for at finansiere velfærdsstaten, den grønne omstilling, Ukraine-krigen, og hvad har vi ellers. Det har statsministeren sagt, for eksempel på et topmøde med Dansk Industri. Danmark skal op i gear, som hun formulerer det. Men de, der skal op i gear, er ikke enige. Flere og flere danskere vil tværtimod hellere arbejde mindre for at have mere tid til familien.

Det er Danmarks Statistik, der har spurgt danskerne for TV 2. Blandt de offentligt ansatte vil 18,6 procent gerne arbejde mindre, mens 4,1 procent gerne vil arbejde mere. I den private sektor går danskerne marginalt mere i statsministerens retning, 17 procent vil gerne arbejde mindre og 4,7 procent vil arbejde mere. Derudover er 26 procent af danske lønmodtagere på deltid.