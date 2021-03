Video: Se årets påskegudstjeneste fra Ribe Domkirke her

Igen i år er påsketraditionerne udfordret på flere måder af coronaepidemien, og afviklingen af årets påskegudstjenester er også ramt af restriktioner.

Men nu har du og familien mulighed for at deltage i påskegudstjenesten hjemmefra.



I samarbejde med Ribe Stift har TV SYD produceret en påskegudstjeneste fra Ribe Domkirke, som frit kan ses her på siden, på TV SYD Play og på TV SYD+.

Ribe Domkirkes Kantori under ledelse af domkantor, Morten Bunk, synger salmerne under gudstjenesten, der afholdes af biskoppen over Ribe Stift, Elof Westergaard.

Hvis du har lyst, kan du downloade og eventuelt printe sangbladet, der blev brugt ved optagelsen af gudstjenesten. Der er også tekster på salmerne i udsendelsen.

Klik på linket herunder for at hente sangbladet som PDF-fil.