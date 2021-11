Villy eller Eva? Nu kan du spille på kommunalvalget

Nu kan man både udøve sin demokratiske ret og tjene penge samtidig. Eller tabe penge samtidig med at man udøver selvsamme.

Danske Spil har sat oddsene for, hvordan udfaldet af kommunalvalget bliver. Når sådan nogle odds skal regnes ud, må det ikke være for indviklet, hvad der skal oddses på. Altså vinder Venstre eller bliver den eller den borgmester igen.

To anonyme valgforskere har hjulpet Danske Spil med at finde de meste interessante kommuner og med at sætte oddsene. Der er otte kommuner med fra Syd- og Sønderjylland.

For jer der ikke spiller, skal vi lige forklare, hvad tallene betyder. Jo højere et tal er, jo mindre er chancerne for, at noget sker. Hvis odds er 1,5, er det ret sandsynligt, at noget sker. Hvis odds er 100 er det usandsynligt, at noget sker.

Kolding

Oddsene på, at Venstre beholder magten i byen og Eva Kjer Hansen bliver ny borgmester, er 1,42, og 2,65 på, at det ikke sker. I så fald er vejen til borgmesterstolen åben for Villy Søvndal (SF) eller andre partiers spidskandidater.

Sønderborg

I Sønderborg er oddsene på, at Erik Lauritzen fortsætter som borgmester helt nede ved gulvtæppet, nemlig 1,20, hvorimod odds for at han ikke fortsætter hele 4.00. Det betyder, at man får sin indsat 4 x igen, hvis han ikke bliver borgmester og vel at mærke har spillet på det. Han er ellers oppe mod Ellen Trane Nørby, der har satset det meste af butikken på at blive borgmester i Sønderborg.

Tønder

Et andet interessant valg er i Tønder. Der er odds 2,55 på, at Henrik Frandsen fortsætter og odds 1,45 på, at han ikke fortsætter som borgmester. Det er altså næsten dobbelt så sandsynligt, at Tønder skal have ny borgmester, end at de fortsætter med Henrik Frandsen ved roret.

Hedensted

I Hedensted er odds 1,90 på, at borgmester Kasper Glyngø fortsætter som borgmester og 1,80 på, at han mister sin post. Det vil sige, at man får sine penge 1,9 gange igen, hvis Glyngø fortsætter, og 1,8 hvis han ikke gør. Man kan kun spille på et resultat ad gangen, så hvis man sætter 100 kroner på, at Glyngø vinder og 100 kroner på, at han taber, har man alligevel tabt enten en tier eller en tyver.

Haderslev

I Haderslev ser det lidt småsort ud for Venstre, der jo har borgmesterposten ved H.P. Geil. Han genopstiller ikke, og odds på, at Venstre fortsat har borgmesterposten efter valget, er 2.10, og på, at de mister den 1.65.

Vejle

I Vejle ser det noget lysere ud for venstremand Jens Ejner Christensen. Oddset på, at han fortsætter, er kun 1,45, hvorimod man tjener 2,55 gange sit indskud, hvis han mister kæderne.

Esbjerg

Også i Esbjerg forudsiger odds en sejr til Venstre. Odds for at Jesper Frost Rasmussen fortsætter 1,55, men 2,30 for, at magten skifter.

Fredericia

I fæstningsbyen, hvor der jo har været ballade ad libitum den sidste lange tid, er oddsene med Socialdemokratiet og den nyindsatte borgmester Steen Wrist. Han kom ind til sidst i valgperioden i stedet for Jacob Bjerregaard, der gik af som borgmester efter en gammeldags skandale.

1.22 er oddset for, at han bliver som borgmester og hele 3,75 for, at han må aflevere borgmesterkæden.

Men husk på, at hvor nogle vinder, er der nogle andre, der taber. Og hvis resultatet var givet, var der jo ikke noget at spille om.