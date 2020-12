Vinden løjer af: Den sidste uge i 2020 bliver en grå og kold omgang

Ustadigt vejr vil præge dagene frem til weekenden, og når nytåret skal skydes ind torsdag klokken 24, vil raketterne flyve op mod en grå himmel.



De foregående dages blæst aftager i løbet af mandagen, men der er fortsat brug for regntøj og nok også varme luffer og halstørklæder.

Der kommer en del nedbør, der kan falde som tøsne eller slud, og der er også udsigt til kolde nætter med temperaturer under frysepunktet.

Det oplyser Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Nytårsaftensdag på torsdag bliver vindstille, og det er jo fint for raketaffyringerne, men det bliver også meget overskyet. Der kan lokalt komme lidt nedbør, måske som slud. I dagtimerne får vi mellem en og seks graders varme, og så begynder temperaturen at falde til under frysepunktet i løbet af natten til fredag, siger hun.

Fredag, den første dag i 2021, bliver ganske kølig og med chance for lidt vintersol.

- Det bliver endnu en skyet dag og måske også med lidt nedbør, men der er fredag større sandsynlighed for solskin end de foregående dage. Temperaturen vil ligge mellem frysepunktet og tre graders varme, siger Bolette Brødsgaard.