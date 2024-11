Vinder i Lotto og bruger gevinsten på at hjælpe familien

De fleste, der har købt en lottokupon, har nok drømt om, hvad pengene skulle bruges til, hvis de rent faktisk vandt.

For et ældre ægtepar fra vores landsdel blev drømmene til virkelighed, da de for nyligt vandt en million skattefrie kroner i Lotto. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Det betød, at ægteparret skulle tage stilling til, hvordan pengene skulle bruges, og de vurderede, at pengene kom bedre til sin ret i nogle andres hænder.

- Vi har ikke selv de store behov, men at hjælpe andre er egentlig også den største glæde, man kan få, fortæller manden, som gerne vil være anonym, til Danske Spil og fortsætter:

- Jeg synes jo nok, at da jeg var så heldig at vinde en million, så var der et eller andet højere oppe end os, der sagde: ’Ved du hvad? Nu hjælper vi lige familien!’ - Vi har blandt andet hjulpet en nevø med lidt gæld.

Forskudsarv og måske en elbil

En del af millionen går til forskudsarv til børnene, som kan glæde sig over, at der fremover med jævne mellemrum bliver sat lidt penge ind på kontoen.

- Det er en kæmpeglæde for dem, der modtager, og vi kan også glæde os lige så meget over, at vi har været i stand til på den måde at række en hånd ud, understreger manden.

På trods af at en god portion af pengene er afsat til at hjælpe familien, så er der stadig godt med penge tilbage på ægteparrets konto.

- Når man tænker på, at vi startede med en hel million, så er det ikke meget, vi har brugt. De fleste har vi stående endnu, og vi har ikke rigtigt fundet ud af, hvad vi vil bruge dem til, fortæller manden – og trækker så lidt i land. For der er faktisk alligevel noget, som han har gået og tænkt på:

- Jeg må da indrømme, at det kribler lidt i fingrene på mig, når jeg ser en af de der nye elbiler. Min kone siger også, at der jo er indbygget en masse ekstra sikkerhed i de der nye biler, så alene af den grund kunne det da godt være. De er også lidt højere i det, og det passer godt til os med vores dårlige rygge, siger han.