Der er tale om to afgange sidst på dagen lørdag samt hele otte afgange i løbet af søndag. Dermed er der ikke mulighed for at komme frem og tilbage med færgen mellem Ærø og Als før søndag efter klokken 19.



Vindstød af stormstyrke kan ifølge DMI ligeledes medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er også en sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.