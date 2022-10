Vinterbadere kan bedre holde varmen - men varmerekord er ikke godt nyt

Varm luft fra Afrika

Men hvorfor ser vi høje temperaturer så sent på året? Det har Andreas Nyholm, der er meteorolog ved TV 2 Vejret, forklaringen på.

Han fortæller, at vi i øjeblikket i Europa har et lavtryk liggende vest for Storbritannien og et højtryk liggende i Østeuropa. Og med jetstrømmen, der laver en såkaldt stor nord-syd-bølge, får vi dermed varm luft hele vejen op til Danmark fra Afrika.

Det gør også, at man i hele Mellemeuropa ser ud til at slå varmerekord.

Vinterbadere

Mange vinterbadere hopper i vandet for at få et koldt gys, men hvad betyder det for dem, at temperaturerne er så atypisk høje for årstiden?