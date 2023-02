Vinterferien er fyldt med aktiviteter i Syd- og Sønderjylland - her får du et bud fra hver kommune

På alle kommunens biblioteker kan du prøve kræfter med øksekast, stave dit navn med runer, og sætte dig ved bibliotekets bålsted med en god bog om Odin, Thor eller hvad end, du synes, er spændende.

Vil du have mere viking, så tag forbi Schweizerhalle – Tønder Kulturhus tirsdag til ”Viking for en dag” eller torsdag, hvor vikingerne fra Jels lægger vejen forbi for at vise, hvordan vikingerne sloges med sværd.