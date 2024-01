Vinterkulden giver risiko for skader på boligen

Med de nuværende vejrforhold er der desuden risiko for, at fygesne kan trænge ind ad sprækker og kroge. Her kan sneen skabe problemer, når den tør, lyder det fra Codan.



Derfor opfordrer forsikringsselskabet til, at man besigtiger tilgængelige loftrum og dertilhørende hulrum, hvor der er mulighed for det. Konstaterer man fygesne, bør man hurtigst muligt fjerne sneen for sikre sig mod vandskade.

For at undgå frostskader opfordrer en række forsikringsselskaber til, at man opvarmer alle rum i boligen, tømmer og lukker for vandet til udendørshaner og holder cirkulationspumpen tændt.

Har man et sommerhus eller et fritidshus, bør man her lukke for stophanen til vandinstallation.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kan temperaturen de kommende nætter nå helt ned på 17 graders frost.