Virksomheder er vilde med Syd- og Sønderjylland

Årsag til succes

Det er sjette gang i løbet af de 11 år, DI har lavet erhvervsklimaundersøgelsen, Syd- og Sønderjylland har fire kommuner i top-10.

Det er ifølge formand for DI Sønderjylland, Hans Olling, udtryk for en bevidst satsning fra kommunernes side:

- Det skyldes nok, at de kommunale ledelser har et ønske om at være erhvervsvenlige, så man kan tiltrække jobs til området. Vi får jo ikke mange statslige arbejdspladser, så vi må sørge for at få nogle private, siger Hans Olling.

De syd- og sønderjyske kommuner er ifølge Hans Olling i høj grad lykkedes med at gøres det nemt at være virksomhed.

Han peger på, at kommunerne er blevet bedre til at levere alt fra erhvervsgrunde til en rimelig infrastruktur, god børnepasning og for mange kommuners vedkommende en hurtig sagsbehandling.

- Jeg synes ikke, de skal hvile på laurbærrene, men de må godt klappe sig selv på skuldrene og sige, vi har gjort det rigtige, bare bliv ved den vej. Det er den vej, vi skal, siger Hans Olling.

I alt har 1239 syd- og sønderjyske virksomheder med godt 70.700 ansatte besvaret årets erhvervsklimaundersøgelse

Nedtur

Men det er ikke alle syd- og sønderjyske kommuner, der kan sole sig i de lokale virksomheders vurdering.

Både Esbjerg, Fredericia, Haderslev og Kolding kommuner er faldet ned ad ranglisten.

Størst er faldet i tilfredsheden i Kolding Kommune, som i 2015 indtog en 15. plads blandt de 93 kommuner. I år lander Kolding på plads nummer 65 – 26 pladser dårligere end i 2019.

Også Fredericia har taget en rutsjetur ned ad listen. Sidste år lå Fredericia på en 14. plads. I år ligger kommunen 22 pladser længere nede – på en 36. plads.

Det er især adgangen til arbejdskraft, niveauet af skatter og afgifter, kommunal sagsbehandling og kommunens brug af private leverandører, der trækker Fredericias samlede resultat ned.

Desuden er virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsklimaet i kommunen faldet.

Plads til udvikling

Mest tilfredse er de syd- og sønderjyske virksomheder med de fysiske rammer, kommunerne i regionen kan tilbyde – for eksempel adgangen til erhvervsgrunde, lokalplaner der tager hensyn til erhvervslivet og en god digital infrastruktur.

I kategorien fysiske rammer placerer de syd- og sønderjyske kommuner sig på en gennemsnitlig 14. plads blandt landets kommuner. Hele fem kommuner ligger i top-10 for hele landet.

Virksomhederne er også relativt godt tilfredse med skolernes samarbejde med erhvervslivet og med den kommunale sagsbehandling.

Lavest scorer de syd- og sønderjyske kommuner deres image – det vil sige kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder. Her kommer kommunerne i gennemsnit ind på en 37. plads på ranglisten.

Blandet tilfredshed med corona-indsats

Ifølge DI-undersøgelsen er der på landsplan flere virksomheder, der vurderer kommunernes betalingsfrister til at være tilfredsstillende.

Corona-krisen kan ifølge DI være medvirkende årsag til den øgede tilfredshed, fordi kommunerne i mange tilfælde valgte at fremrykke deres betalinger til private leverandører, da corona-nedlukningen i foråret truede mange virksomheder på likviditeten.

Undersøgelsen viser da også, at flere Syd- og Sønderjyske kommuner får en bedre bedømmelse af de kommunale betalingsfrister i år end sidste år, men billedet er ikke entydigt.

Både Sønderborg, Kolding, Haderslev, Fredericia og Esbjerg får dårligere bedømmelse af betalingsfristerne af virksomhederne.