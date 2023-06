Vognmænd varsler flere aktioner

Det siger talspersonen for de utilfredse vognmænd, Jakob Forman, til Radio4.

- Der kommer flere aktioner. Du får ikke at vide, hvad vi har planlagt i dag. Vi skal have afholdt nogle møder, hvor vi skal have samlet folk, siger han.



Det kunne ellers godt ligne, at sagen havde fået et endeligt punktum, da et flertal i Folketinget torsdag vedtog den nye kilometerbaserede vejafgift, der gør det dyrere at køre lastbil fra 2025.

Men hvis man skal tro Jakob Forman, så er der i stedet tale om et foreløbigt punktum, for vognmændene har ikke i sinde "at overgive sig".