Vognmænd vil blokere motorvejstilkørsler

Politiet er underrettet om demonstrationen, og efter dialog med politiet blokerer man ikke hovedveje og motorveje.

Netop derfor er det også motorvejstilkørsler, som lastbilerne mandag vil blokere.

- Tilkørslerne har vi fået grønt lys til. Vi vil gøre alt for, at det hele foregår lovligt og i god ro og orden, fortæller René Spang Jørgensen.



Syge fru Hansen kan passere

Mens den almene dansker får svært ved at komme på motorvejen mandag, så er der dog undtagelser. Det gælder blandt andet køretøjer med blå blink, dyretransporter, hjemmeplejen og biler med syge og fødende.

- Hvis fru Hansen kommer og siger, at hun har en tid ved lægen i Brande, så skal hun have lov til at passere, eller hvis der er en, der har en operationstid i Odense. Vi er ganske almindelige mennesker og vil selvfølgelig give dem lov til at komme forbi, fortæller han.