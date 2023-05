Vognmændene er utilfredse med Regeringens nye kilometerafgift, som skal være med til at reducere CO2-udledningen.

Direktøren anerkender, at man kæmper for sin sag, men han frygter at en blokering af tilkørslerne vil have en negativ effekt for vognmændene.

- Vi er bekymrede for, at man nu er på vej i en anden retning, hvor man får både befolkningen og politikere imod sig. Derfor advarer vi imod aktionen, siger han.