Vojens-kok repræsenterer Danmark i prestigefyldt konkurrence

Og for dommeren er der ingen tvivl om, hvad succes ved konkurrencen vil betyde for dansk gastronomi og Danmark som helhed.

- Det vil være en sand manifestation, for vi har været ret gode over årene, og vi har opbygget en stærk tradition. Og så skal man ikke glemme, hvad det kan betyde for brandingen af Danmark og dansk mad, for en sejr til Danmark vil fastslå, at vi endnu en gang hører til i toppen af den internationale gastronomiske liga, siger Kenneth Toft-Hansen.

Og det kan ifølge dommeren godt blive et scenarie, at danskerne går langt, for han spår gode muligheder for at ende i det fine selskab.

- Det er min helt klare vurdering, at Danmark ender i top 5.