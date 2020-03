Voldsomt stigende arbejdsløshed giver travlhed hos fagforening

Når man ringer til 3F Kongeåen i Vejen bliver man mødt af en detaljeret instruktion i at melde sig arbejdsløs på nettet. Det er nyt, og det er der en grund til.

- Telefonerne har været ved at bryde sammen. I løbet af en uge har vi næsten fordoblet vores antal af arbejdsløse fra 100 til 200, fortæller Bjarne Jakobsen, formand for 3F Kongeåen.

Tre gange så mange melder sig ledige

Og han er ikke alene. Nye tal fra Beskæftiglesesministeriet viser, at der mandag og tirsdag i denne uge var 6.987 og 3.995 personer i hele landet, der meldte sig arbejdsløse. Det er mere end 3 gange så mange, som de samme dage de seneste år.

Læs også Milliarder fra Folketinget: Hjælp på vej til selvstændige som Winnie

Lige slemt er det, at der de samme dage kun blev slået 658 nye stillinger op mod knap 1.000 i gennemsnit de samme dage de seneste år.

- Der er godt nok tryk på, man kan næsten kalde det en katastrofesituation, fortæller 3F-formanden fra Vejen.

- Det gør det ikke lettere, at vi har skullet indrette hjemmearbejdspladser til de fleste ansatte og få det til at fungere, fortæller han.

Mange løsninger

Det er ikke alle, der melder sig ledige, der er fyrede sådan definitivt, nogle er på arbejdsfordeling eller afspadsering eller noget helt tredje. Men derfor skal de alligevel ind over fagforeningen og a-kassen.

- Vi skal jo for hver enkelt undersøge, hvor meget de har fået i løn igennem en periode, og for mange er det også svært at finde rundt i, fordi det er første gang, de prøver det, siger Bjarne Jakobsen til TV SYD.

Og det er ikke lokalformandens indtryk, at ret mange har brugt de nye tilbud fra regering om løntilskud, hvor staten betaler en del af lønnen for dem, der sendes hjem.

- Mange små virksomheder har ikke penge til at betale deres egen del af lønnen, fortæller 3F- formanden.

Noget vi skal igennem sammen

Formanden og næstformanden, der sammen med en telefondame, er de eneste, der er tilbage på kontoret, har brugt mange timer på at finde lempelige løsninger for både firmaer og medarbejdere.

- Vi har for eksempel lige fået 35 fyringer lavet om til arbejdsfordeling, så familierne da beholder lidt indtægt. Og vi forsøger alle mulige slags løsninger, for vi er jo ikke interesserede i at trække bukserne af virksomhederne i den her situation. Det her er noget vi skal igennem sammen, men jeg er nervøs, hvis det kommer til at vare længe. Der er flere virksomhedsejere, der har sagt til mig, at hvis det varer mere end 6 uger, så lukker de, fortæller Bjarne Jakobsen, formand for 3F Kongeåen.