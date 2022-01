Weekenden byder på storm og forhøjet vandstand

- Vi har trykket på varslingsknappen for storm. Det gælder i den nordvestlige del af landet til at starte med, men de her varslinger skal opdateres løbende, og det er muligt, at det også kommer til at gælde for andre landsdele, siger Jesper Eriksen.



I vores landsdel er der på nuværende tidspunkt risikomeldinger ude for Varde, Esbjerg og Tønder kommuner, hvor man kan opleve vindstyrker en tand under storm - eller stormende kuling med vindstød af stormstyrke, som det hedder i fagtermer.

Ud over kraftig vind forventer Jesper Eriksen også, at DMI i løbet af weekenden kommer med et varsling for forhøjet vandstand.

- Vi er ret sikre på, at der kan komme problemer med forhøjet vandstand. Blandt andet i Vadehavet og i de indenlandske farvande. Så det skal man være opmærksom på, hvis man bor i de berørte områder, siger han.

Se hvilke områder der bliver berørt på kortet herunder: