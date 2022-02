Weekenden slutter med slud og varsel om forhøjet vandstand

Søndag begynder med tørvejr og rolige vindforhold i hele landet, men det holder ikke nødvendigvis hele dagen.

Ifølge TV 2 Vejret er en frontzone, der bærer skyer og nedbør, på vej ind over landet, hvilket kommer til at betyde, at der inden middag vil være et udbredt nedbørsområde over de vestlige landsdele med slud og tøsne.

DMI har også udsendt et varsel om risiko for forhøjet vandstand. Det gælder i vores område blandt andet for Esbjerg, hvor der forventes op mellem 220 og 230 centimeter over normal vandstand.

Sjaskvåd søndag aften

I løbet af eftermiddagen vil den førnævnte frontzone bevæge sig tværs over landet, og i de sydlige egne vil nedbøren primært falde som regn eller slud. Temperaturen vil ligge på mellem en og fire grader.

Den sne, som måtte lægge sig, vil dog hurtigt forsvinde igen.

Sidst på eftermiddagen vil temperaturerne nemlig stige til mellem seks og otte graders varme, men vil dog også bære en del regnbyger med sig.

Det betyder altså, at vi får en søndag aften der bliver med silende regn og tiltagende vind.

Samtidig vil der stå en frisk til hård vind fra vest med vindstød, der kan nå stormende kuling. Helt lokalt kan det ikke udelukkes, at der kommer vindstød af stormstyrke.



Mandag kan der nogle steder i Jylland være faldet op mod 30 millimeter nedbør, hvilket svarer til mere end halvdelen af de normale nedbørsmængde for hele februar måned.