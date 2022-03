Weekendvejret: Lunt ved Vadehavet - køligt ved Lillebælt

Solen kommer i weekenden til at skinne over syd- og sønderjyderne, og temperaturerne bliver nogle steder tocifrede.



- Vi starter med 7-8 grader fredag, og lørdag og søndag får vi op imod 10 grader, fortæller Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Det kommer dog til at gøre en væsentlig forskel, om man opholder sig i øst eller vest.

- Det bliver lunest ved Vestkysten og koldest ved Lillebælt. Så leder man efter lunt vejr og kig over vandet, så skal man søge til Vadehavet, mener Klaus Larsen, som forklarer, at grunden til temperaturforskellene skal findes i vinden fra sydøst.

- Der bliver en signifikant forskel på 5-6 grader og 9-10 grader, fordi vinden kommer fra sydøst, og vandet er ikke så varmt endnu, så vinden skal ind over land for at varmes op, siger han.

Stadig nattefrost i næste uge

Nattefrosten havde i den forgangne nat ikke fat i Syd- og Sønderjylland, bortset for Billund, hvor temperaturen fredag morgen lige sniger sig under frysepunktet. Ellers viser tallene fra DMI, at resten af landsdelen kun har oplevet plusgrader natten til fredag.

Men ifølge DMI har nattefrosten ikke helt sluppet sit greb endnu, selvom temperaturerne stiger en smule i næste uge.

- Der er stadig risiko for lidt nattefrost i næste uge, hvor vi dog også kan opleve, at temperaturerne lige får et par grader mere, siger vagtchefen hos DMI.