Weekendvejret ser lovende ud: Du kan se pinsesolen danse i år

Søndag morgen kan man se solen danse

På pinsedag søndag er der igen en lille risiko for tågebanker i morgentimerne, men ellers forventer DMI, at der kommer nogen eller en del sol. Og igen forventes der temperaturer op mellem 17 og 22 grader.

Mette Zhang vil "bestemt ikke udelukke", at det bliver muligt at se pinsesolen danse søndag morgen.

- Der er risiko for, at der lokalt kan ligge nogle tågebanker og spærre for udsigten, og lokalt kan der måske også være nogle lave skyer. Men generelt set skulle der være pæne chancer for at se pinsesolen danse, siger hun.

Årsagen til det fine vejr er ifølge DMI et højtryk, der lige nu ligger vest for De Britiske Øer, men som bevæger sig mod øst og nordøst og i en overgang stabiliserer vejret.



Fra mandag ventes et lavtryk at bevæge sig op over Nordsøen fra sydvest og give ustadigt vejr med skyer, regn og byger.