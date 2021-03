Yderligere åbning af samfundet fra på mandag

Artiklen opdateres.

Forsamlingsforbuddet hæves til ti personer udendørs fra mandag. Det hæves for udendørs idræt til 50 personer, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Torsdag har Regeringen og de øvrige partier i Folketinget talt om de nyeste beregninger, der skal danne grundlag for de videre genåbningsforhandlinger.



Forsamlingsloftet hæves til ti personer udendørs. Samtidigt hæves forsamlingsloftet for organiseret udendørs idræt-, fritids og foreningsaktiviteter fra 25 personer til 50 personer.

Der blev ikke plads til de liberale erhverv i denne omgang, hvad flere særligt borgerlige partier ellers havde udtryk et kraftigt ønske om.

De nye regler gælder fra mandag 22. marts.

Endnu ikke muligt med en stor genåbning

Statsminister Mette Frederiksen siger efter aftenens aftale, at det endnu ikke "er muligt" at lave en stor genåbning.

- Vi er stadigvæk et kritisk sted. Vi er kommet i gang med at vaccinere, men vi er der ikke helt endnu. Foråret er på vej, men det er ikke varmt vejr endnu, så vi skal passe på, siger Mette Frederiksen.

Hun glæder sig dog over aftenens aftale:

- Alle partier har gjort gældende, at det er vigtigt, at genåbningen har fokus på de unge. Det er lykkes. Vi giver også mulighed for, at flere danskere kan mødes uden for i påsken, siger Mette Frederiksen.

Sundhedsmyndighederne vil frem til mandag regne på muligheden for yderligere åbning. Her vil partierne fortsætte forhandlingerne. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen siger, at Venstre har flere ønsker til, hvad der skal regnes på og åbnes for i næste omgang:



- Det vigtigste for os børn og unge, liberale erhverv og butikker. Derefter skal vi se på restauranter, særligt restauranter med servering udenfor. Der, hvor det bliver svært at åbne snart, er nattelivet, siger Jakob Ellemann-Jensen til Ritzau.