Seks ting, du skal huske, inden du sender raketterne til vejrs

Dit fyrværkeri skal være CE-mærket. Det mærke viser, at producenten bag fyrværkeriet har fået det testet og godkendt, og at det dermed overholder sikkerhedskrav.

Udover at dit fyrværkeri skal være CE-mærket, skal produktbeskrivelsen også være på dansk. Det vil sige, at det ikke er lovligt at købe fyrværkeri i udlandet og tage det med hjem til nytår.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen/Borger.dk