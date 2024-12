150 år gammelt skibsværft under omlægning igen

Olie fundet på overfladen af fjord

Onsdag formiddag blev der fundet forurening med olie i Kolding Fjord og Havn. Vinterbadere frarådes derfor at hoppe i fjorden den næste uges tid.

Det viste sig, at olien havde spredt sig i et tyndt lag over et større areal mellem havnen og Hotel Kolding Fjord på nordsiden af fjorden.

Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Trekant Brands indsatsleder og Kolding Kommunes miljøvagt var hurtigt til stede. Her kunne miljøvagten konstatere, at der hverken var fare for mennesker eller fugle- og dyrelivet.

Ifølge kommunen har det ikke været muligt at konstatere forureningstidspunktet, og hvor olien er kommet fra. De oplyser dog, at det kan stamme fra for eksempel et fartøj.

Miljøvagten har vurderet, at det ikke er muligt at opsamle oliefilmen, men vil holde øje med forureningen i de kommende dage.

Trekant Brand har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der råder til, at man ikke bader i fjorden i en uges tid, eller indtil oliefilmen er væk. Hvis man alligevel har været i kontakt med vandet, rådes man til at tage et godt, langt bad.