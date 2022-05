16-årige er klar til valg

Unge stemmer

Jette Nissen fra 11. klasse er tilhænger af den lavere valg



Jeg synes, det er rigtigt godt. Man kunne også indføre det til Forbundsdagen, at man kan stemme som 16-årig. Men nogle gange er det også et problem, fordi nogle mennesker delvist er for umodne til at stemme, og ser det som sjov. Men ellers er det godt, at når unge er politisk aktive, at de så kan repræsentere deres egen holdning.

Hendes klassekammerat Anne Steinhof har også brevstemt. Hun mener, at den lavere valgalder giver en bedre balance ved valget.

- Antallet af unge er faldende, mens antallet af ældre stiger. Så jeg synes, det er vigtigt, at valgalderen er sænket, så vi også kan bidrage med vores stemmer, siger Anne Steinhof.

Dansk rektor er tilhænger

Duborg-Skolens danske rektor, Heino Aggedam, er glad for, at mange af skolens 620 elever nu kan stemme.

- Jeg oplever jo, at de unge mennesker er meget engagerede i valgene, og jeg tror, man som 16-årig er lige så godt klædt på til at stemme, som man er som 18-årig. Det kan godt være, man træffer et andet valg, når man er 18 år. Men det valg, som man træffer som 16-årig, er også kvalificeret, siger Heino Aggedam.