200 ansatte skal fyres hos Semikron Danfoss

Onsdag meldte uddannelsesinstitutionen AMU SYD ud, at de lukker kursuscentret Snepsgård, der ligger otte kilometer syd for Ribe. Det drejer sig om kurser inden for plast og gartnerområdet.

Kursisterne har også haft mulighed for at bruge fritiden på blandt andet pool- og billard, i fitness-rummet og nærmeste nabo er Ribe Golfklub.

- Det vil helt sikkert blive en spændende, men også en udfordrende ejendom at få solgt, fordi den rummer mange forskellige muligheder og er så stor, som den er. Men det er netop også det, der kunne gøre den så spændende at arbejde med, siger han.

Selvom lokalerne er ideelle, mener direktøren, at det er den rette beslutning at sælge.

- Vores arbejde foregår jo mest udendørs, og på Snepsgården er der de helt rigtige faciliteter. De store grønne områder er perfekte til netop anlægsgartnere, siger han og fortæller, at han er ked af, at skolen skal lukke.

- Det er jo et skønt sted, og vi nyder alle sammen at være her. Men set i det store billede vurderer vi, at det er rettidig omhu at samle det i Kolding, så vi ikke have drift to steder og så lille en drift på et meget store sted som virkeligheden byder, siger Asbjørn Nielsen.

Christian Rabjerg Madsen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet synes, det er ærgerligt at AMU Syd ser sig nødsaget til at lukke kursuscentret.

- Det er centralt for regeringen og for Socialdemokratiet, at der er uddannelser og opkvalificeringsmuligheder i hele landet. Faldende antal kursister betyder her, at visse kurser ikke udbydes i fremtiden. Men jeg er glad for at langt de fleste uddannelsestilbud forsat vil eksistere i Kolding, siger han og henviser desuden til regeringens seneste udspil, hvor 11 lukningstruede uddannelser i mindre byer reddes.

Snepsgården er endnu ikke sat til salg, men der går ikke lang tid før interesserede købere kan få fat i ejendommen.