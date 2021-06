21-årige Maylis finder sin identitet på grænsen mellem to kulturer

De unges stemme

Maylis Rossberg trådte sine første skridt på den tyske ø Sild, der strækker sig op over grænsen mod den danske ø Rømø. Hun er derfor vokset op med en tilknytning til både Danmark og Tyskland i et hjem, der altid har været engageret i politik og frivillige arrangementer.

Derfor er det helt naturligt for hende at være aktiv i debatten om at tilhøre et mindretal, også fordi det ifølge hende er vigtigt at invitere de unge ind i snakken, når det kommer til mindretallet og dets betydning.

- Det er vigtigt at høre den unge generation, for det er i sidste ende os, der skal sørge for, at mindretallet eksisterer om 50 år. Det er vigtigt, at vi lærer af den ældre generation og de oplevelser, de har haft. Men min holdning er, at man ikke skal være bange for forandring - det gælder også mindretallet, siger Maylis Rossberg med et smil i stemmen.