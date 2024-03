36-årig mand idømt fængsel på livstid i Flensborg

Det skriver det tyske medie RTL og Ritzau.

Parret var syriske flygtninge og boede i Danmark, da drabet skete i 2021. De var på vej fra Aarhus til Berlin, da manden holdt ind i nødsporet syd for Flensborg.

Her stak han ifølge anklagen sin hustru, som blev 32 år, mere end 20 gange med kniv.

Efter, at hun blev stukket, mener den tyske anklagemyndighed, at kvinden flygtede ud på motorvejen. Her blev hun ramt af en lastbil og døde.

Domstolen i Flensborg har brugt 70 retsmøder og næsten to år på sagen.

I en tysk kontekst er en fængselsdom på livstid uden længste tid. Men en dømt har mulighed for at søge om prøveløsladelse efter 15 år.

En prøveløsladelse vil så kræve, at den dømte ikke længere er til fare for samfundet.

Den tyske anklagemyndighed regner drabet som et æresdrab.

Ifølge Ekstra Bladet og JydskeVestkysten, som tidligere har beskrevet sagen, skulle mandens motiv angivelig være, at hustruen gerne ville skilles.

På gerningstidspunktet havde parret boet i Aarhus i omkring seks år.