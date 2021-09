96-årig kvinde flygtede i en taxa fra sag om 11.412 drab i koncentrationslejr

Kvinden, der hedder Irmgard Furchner, er anklaget for som ung at have været medskyldig i drabene på 11.412 personer ved Stutthof-koncentrationslejren i det besatte Polen mellem 1943 og 1945.



Hun forlod torsdag morgen sit plejehjem og tog en taxa med retning mod undergrundsbanen. Herefter forsvandt hun og blev i nogle timer betragtet som værende på flugt. Det oplyser Frederike Milhoffer fra domstolen.

Kvinden arbejdede som 18- og 19-årig som sekretær i Stutthof-koncentrationslejren under Anden Verdenskrig.

Hun er en af de første kvinder i årtier, der bliver retsforfulgt for forbrydelser begået i forbindelse med Anden Verdenskrig.

Det står torsdag eftermiddag ikke klart, om retssagen finder sted torsdag, eller om den bliver udskudt på grund af kvindens flugt.

Sagen står oprindeligt til at finde sted dagen før 75-året for en dom mod 12 højtstående medlemmer af det nazistiske styre.

Arbejdede for leder af lejr i Polen

Ved den historiske retssag, der har fået tilnavnet Nürnbergprocessen, blev de 12 personer den 1. oktober 1946 dømt til døden ved hængning.

Irmgard Furchner, der i dag bor på et plejehjem i nærheden af Hamburg, arbejdede fra juni 1943 til april 1945 på Paul Werner Hoppes kontor. Han var leder af koncentrationslejren, der ligger nær Gdansk.

Omkring 65.000 personer døde i lejren. Blandt dem var "jødiske fanger, polske oprørere og sovjetrussiske krigsfanger", viser anklagen.

76 år efter Andens Verdenskrigs slutning er det ved at være sidste udkald for at retsforfølge de involverede. Flere sager er allerede blevet droppet, fordi de anklagede er døde eller betragtes som ude af stand til at blive retsforfulgt.

Mindst tre andre kvinder er blevet undersøgt for deres roller i koncentrationslejrene under Ander Verdenskrig.

Blandt dem er en anden kvinde, der arbejdede som sekretær i Stutthof-koncentrationslejren. Hun døde sidste år, før anklagerne blev frembragt.