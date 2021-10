96-årig kvinde mødte op i retten - anklaget for 11.000 drab

Anklageren siger videre, at fangernes råb og skubben inde fra gaskamrene "tydeligt kunne høres" af alle i lejren.

Den 96-årige kvinde er under anklage ved ungdomsdomstol

Furchner er under anklage ved en ungdomsdomstol på grund af sin unge alder, da hun var ansat i koncentrationslejren.

Hun er en af de første kvinder i årtier, der bliver retsforfulgt for forbrydelser begået i forbindelse med Anden Verdenskrig.

Generelt er det - 76 år efter Andens Verdenskrigs afslutning - ved at være sidste udkald for at retsforfølge involverede. Flere sager er allerede droppet, fordi de anklagede er døde eller ude af stand til at blive retsforfulgt.

Mindst tre andre kvinder er blevet undersøgt for deres roller i koncentrationslejrene under Ander Verdenskrig.

Blandt dem er en anden kvinde, der arbejdede som sekretær i Stutthof-koncentrationslejren. Hun døde sidste år, før anklagerne blev frembragt.