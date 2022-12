97-årig kvinde dømt for at medvirke til 10.000 mord i koncentrationslejre

En domstol i Itzehoe i Nordtyskland har tirsdag idømt den 97-årige kvinde Irmgard Furchner to års betinget fængsel for at have arbejdet som sekretær i en af Nazi-Tysklands koncentrationslejre under Anden Verdenskrig.

Det oplyser den tyske tv-kanal NDR.

Hun er dømt for at have medvirket til drab på over 10.500 mennesker. Selv om hun var ansat som civil, så var dommeren enig med anklagemyndigheden i, at hun var fuldstændigt klar over, hvad der foregik i lejren.