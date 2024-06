Årets højdepunkt viser et spillevende mindretal

Der er lagt op til folkefest syd for grænsen fredag, lørdag og søndag, når 35 destinationer i Sydslesvig skal danne rammer for taler, koncerter og anden underholdning til det danske mindretals årsmøder.

Weekendens fejring er det 99. af slagsen og er ifølge generalsekretær for Sydslesvigsk Forening Jens A. Christiansen det absolutte højdepunkt på kalenderen.

- Årsmøderne er et udtryk for, at der et spillevende mindretal i Sydslesvig. Man kan nærmest sige, at det er vores grundlovsdag eller nationaldag, siger han.