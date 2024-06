Årligt møde styrker fællesskabet og samhørigheden

Her var der omkring 14.000 deltagere, og der blev afholdt 35 lokale og regionale møder samt tre store friluftsmøder, der i år blev holdt i Flensborg, Slesvig og Frederiksstad.

Det skriver Sydslesvigsk Forening, der er arrangøren bag, i en pressemeddelelse.

Møderne har til formål at styrke fællesskabet internt og at vise omverdenen, at der findes et aktivt dansk mindretal i landsdelen, samt en samhørighed med Danmark.

Siden 1921 – året efter folkeafstemningen og grænsedragningen 1920 – holdes Årsmøderne i Sydslesvig.

Med mottoet “Sydslesvig kommer i mål” blev der varmet op til det kommende Europeada, som er det europæiske fodboldmesterskab for de nationale mindretal i Europa.

Her er værterne det danske mindretal i Tyskland, det tyske mindretal i Danmark, Friserne og Sinti og Roma.