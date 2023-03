Alle biler, cyklister og fodgængere bliver filmet en hel uge

Det oplyser Clemens Teschendorf, der er talsmand for Flensborg Kommune til Flensborg Avis.

Optællingen skal bruges til at planlægge trafikken i byen fremadrettet, og videoteknologien er den mest oplagte måde at gøre det på, fortæller talsmanden.



Kommunen vil overholde alle krav om databeskyttelse, og det er altså ikke enkelte personer, men mængden af biler, cyklister og fodgængere, som man indsamler data om.

- Vi er interesseret i, om der for eksempel er 50 biler i en gade per time, eller om det kun er to. Eller om der måske er en gade, hvor der pludselig er langt flere cyklister og færre biler, så vi kan planlægge ud fra det, forklarer Clemens Teschendorf til avisen.