Arkæologisk fund i Danevirke er første i 200 år

En række arkæologer har gjort et historisk fund.

Syd for grænsen i byen Dannewerk sydvest for Slesvig har arkæologer fra den slesvigske-holstenske fredningsmyndighed Archäologisches Landesamt (ALSH) gravet rester fra to bygninger fra Middelalderen frem med tilknytning til Danevirke.

Det er første gang i 200 år, man finder spor fra fæstningsanlægget.

Det fortæller Danevirke Museum i en pressemeddelelse. Fundet gør museumsdirektøren begejstret.