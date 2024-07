Atypisk fotofælde til over en million kroner saboteret

21-årig mand får fire måneders fængsel for graffiti og andre lovovertrædelser

En ung mand fra Vejle er i dag blevet idømt fire måneders fængsel for blandt andet gentagne tilfælde af hærværk.

Hærværket er sket flere steder i Danmark, primært i Vejle men også i Jelling, Middelfart og Assens.

Straffen er fastsat som en tillægsstraf til to tidligere domme, som den 21-årige blev idømt sidste år.

Den nu dømte 21-årige var tiltalt for i perioden februar 2019 til oktober 2021 at have udøvet hærværk cirka 72 gange. Derudover var den 21-årige også tiltalt for andre forhold blandt andet besiddelse af euforiserende stoffer, tyveri og forstyrrelse af den offentlige orden.

Udover fængselsstraffen skal den 21-årige skal betale i alt cirka 38.000 kroner til en række virksomheder og privatpersoner.