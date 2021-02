Begrundelsen for tysk grænsekontrol skal være sundhedsfaglig, mener grænsepolitiker

I Flensborg skal man betale op mod 290 kroner for at blive testet, hvis man mener at have symptomer på covid-19. Hvis man er direkte smittet af en person, er testen gratis. Men det er man nu ved at lave om på, så alle tests bliver gratis, oplyser Flemming Meyer.

- Lige nu er det ikke godt. Det er nødvendigt med flere tests, siger han.