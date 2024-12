Benny Engelbrecht langer ud efter det danske mindretal og indefryser særligt tilskud

Men udvalget vil se resultater frem for personfnidder, som formanden udtrykker det og hentyder dermed til, at de danske organisationer ikke længere har nogen form for koordinerende udvalg, hvor man i fællesskab kan finde besparelser eller synergi-effekter.

Det sker, samtidig med at udvalget netop har indført et anlægsstop for Sydslesvig, der hidtil har modtaget store årlige millionbeløb til forskellige anlægsprojekter.

- Situationen i Sydslesvig er nu af en sådan karakter, at vi ikke længere kan se passivt til. Der bliver talt fremfor at samarbejde, og nu skal der handling til.

Det sydslesvigske samråd, der i sin tid var et fælles forum for mindretallet, blev nedlagt i 2023, da Sydslesvigsk Forening trak sig ud. Siden da har det været småt med samarbejde organisationerne imellem.

Men selv om Sydslesvigudvalget har noteret sig, at SSF har inviteret til et bredt dialogmøde i januar, og at Skoleforeningen har inviteret de politiske ledelser til et lignende tiltag før jul, vil man ikke længere se stiltiende til.

- Fra Sydslesvigudvalgets side er det et tydeligt signal om, at vi vil se handling. Nu må organisationerne sætte sig til bordet, finde synergieffekter og finde samarbejdsformer på ejendomsadministrationen. Så længe man ikke har løst den hurdle, kommer vi til at fastholde et anlægsstop, siger Benny Engelbrecht til Flensborg Avis.

Han understreger, at anlægsstoppet formentlig også vil komme til at gælde for 2026, hvis ikke der findes en løsning på problemet.

- Det er ret tydeligt ud fra vores dialog med foreningerne, at der er en anerkendelse af, at man kan samarbejde på de her områder. Men det er ikke sket, fordi der er nogle forskellige barrierer, som ikke handler om, hvad man kan, men hvem der har lyst til at samarbejde med hvem. I Sydslesvigudvalget er vi ret ligeglade med personfnidder, understreger formanden for Sydslesvigudvalget.

Hvis Sydslesvig vender tilbage med en fornuftig plan, vil udvalget formentlig genoverveje anlægsstoppet i løbet af 2025, tilføjer han.

Den endelige udmelding om tildeling af driftsmidler for det kommende år forventes i øvrigt at falde inden jul, skriver Flensborg Avis.