Billig benzin på vej syd for grænsen

Ifølge avisen bliver satserne reduceret til det laveste niveau, der er tilladt efter EUs regler. Det betyder, at afgiften på benzin daler med cirka 30 cent per liter, mens faldet for dieselens vedkommende er på omkring 14 cent. Prisfaldet bliver dog større end som så. Når afgiften falder, skal der også betales mindre i omsætningsafgift på brændstoffet. Konkret betyder det samlet set, at benzin bliver 35 cent billigere, mens prisen på diesel falder med knap 17 cent.

Slår afgiftssænkningerne fuldt igennem på tankstationerne i Flensborg, vil det i betyde, at prisen på en liter super ender på 1,65 euro per liter, mens diesel kommer til at koste 1,97 euro. Omregnet er det henholdsvis 12,5 kroner for superbenzin og 14,9 kroner for diesel. Fredag var listeprisen for de to typer brændstof henholdsvis 16,4 kroner og 16,8 kroner per liter i Danmark. Med andre ord er der udsigt til, at en dansk kunde kan spare knap fire kroner per liter benzin og omkring to kroner på en liter diesel. Men priserne kan meget vel falde yderligere.