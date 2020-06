Corona tager livet af kendt stormagasin

I mange år har mange danskere købt ind stormagasinet Karstadt i Flensborg. Men det er snart slut. Karstadt i Flensborg lukker. Det skriver Flensborg Avis, som kalder nyheden for en mørk dag, fordi Karstadt har stor betydning for den indre Flensborg by med parkeringshus midt i byen.

Karstadt-koncernen lukker også sine afdelinger i Neumünster, Lübeck og Norderstedt. Det vil i følge fagforeningen Ver.di koste 280 arbejdspladser og medføre store konsekvenser for kommunerne i Slesvig-Holsten og også for Flensborg med mange danske besøgende, siger pressetalsmand Frank Schischfsky til avisen.

Hårdt ramt af corona

Karstadt har været hårdt ramt af svigtende salg under coronapandemien. I alt lukker koncernen 62 ud af 172 stormagasiner i 47 byer over hele Tyskland. Dermed mister mere end 5000 medarbejderer deres arbejde.