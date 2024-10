Dansk busselskab involveret i alvorlig trafikulykke i Flensborg

Arbejdstilsynet har udstedt følgende 15 strakspåbud til virksomheden LM Multiservices:

1. I har fået strakspåbud om at sikre, at arbejdet med nedtagning af asbest planlægges/tilrettelægges/udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for asbeststøv eller støv, som mistænkes for at indeholde asbest.

FORDI

Der henlå synlige rester af asbest på byggepladsen omkring bygningen.

2. I har fået strakspåbud om at sikre, at der anvendes egnede personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj, støvafvisende hovedbeklædning, åndedrætsværn under arbejdet med asbestholdigt tageternit, der indebærer risiko for udsættelse for asbeststøv.

FORDI

Der blev ikke anvendt personlige værnemidler af nogen art på byggepladsen i forbindelse med nedtagning af asbest.

3. I har fået strakspåbud om at sikre, at de ansatte, der udfører nedbrydning af asbestholdigt tageternit har adgang til to omklædningsrum, et til gangtøj og et til arbejdstøj og værnemidler, således at færdsel mellem dem kun kan ske gennem et baderum.

FORDI

Der var ikke adgang til bad og omklædning, hvilket blev bekræftet af Joe Mamme (ejer af LM Multiservices, red.).

4. I har fået strakspåbud om at sikre, at området med asbestarbejde er tydeligt afgrænset, så kun personer, der udfører asbestarbejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed har adgang til området.

FORDI

Der var fri adgang til området, hvor der var udført asbestarbejde.

5. I har fået strakspåbud om at opsætte advarselsskilt med teksten »PAS PÅ! ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for Uvedkommende« under arbejdet med nedtagning af asbestholdigt tageternit

FORDI

Der var ikke opsat skiltning.

6. I har fået strakspåbud om at sikre, at det asbestholdige affald samles og fjernes fra arbejdsstedet og bortskaffes som affald.

FORDI

Der lå rester af asbest rundt omkring bygningen.

7. I har fået strakspåbud om at sikre, at det asbestholdige affald opbevares i egnet, lukket emballage.

FORDI

Nedtaget plader henlå på paller uden emballage.

8. I har fået strakspåbud om at sikre, at emballagen med det asbestholdige affald mærkes med oplysning om, at det indeholder asbest.

FORDI

Affaldet var ikke mærket med asbest.

9. I har fået strakspåbud om at anmelde arbejdet med nedtagning af asbestholdigt tageternit til Arbejdstilsynet.

FORDI

Arbejdet med støvende nedtagning af asbestholdigt tageternit var stadig ikke anmeldt til Arbejdstilsynet selvom dette var blevet påbudt ved Arbejdstilsynets besøg af den 19. september 2024.

10. I har fået strakspåbud om at udarbejde en skriftlig arbejdsplan for nedbrydning af asbestholdigt tageternit, herunder for rengøringen.

FORDI

Der var ikke udarbejdet en skriftlig arbejdsplan.

11. I har fået strakspåbud om at registrere de ansatte, der udfører asbestarbejde i en protokol med angivelse af arten og varigheden af den pågældendes arbejde samt den udsættelse for asbeststøv, der er forbundet med arbejdet.

FORDI

De ansatte arbejde med nedtagning af asbestholdigt tageternit uden at være beskyttet mod risikoen for asbeststøv. De havde udført nedtagning af en lade på ca. 550 m2. De ansatte har været udsat for risiko for asbestholdigt støv.

12. I har fået strakspåbud om, at en virksomhed skal forinden udførelse af arbejde med nedrivning på forlangende af Arbejdstilsynet kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig sådant arbejde.

FORDI

Arbejdstilsynet påbyder, at virksomheden godtgør, at de er kvalificeret til at påtage sig arbejde med nedtagning af asbest, da virksomhedens viden omkring emnet asbest vurderes til at være meget mangelfuldt.

13. I har fået strakspåbud om at sikre, at der ved de ansattes arbejde og færdsel på taget er anbragt stillads, skærm, net e. l. kollektive sikkerhedsforanstaltninger, der med sikkerhed kan standse fald af personer ved tagfod.

FORDI

Ansatte arbejde på taget, uden at der var opsat kollektive sikkerhedsforanstaltninger imod nedstyrtning. Der blev målt ca. 2,80 meter til tagfod, hvor den ansatte arbejde

14. I har fået strakspåbud om at sikre, at undervisningspligtige unge ikke udsættes for asbest.

FORDI

To unge på henholdsvis 14 år og 15 år arbejde med nedtagning og indpakning af asbesttagplader. De to unge mennesker var med på opgaven i forbindelse med skolepraktik. (Odsherred Kommune, hvor de to ungarbejdere stammer fra, oplyser til TV SYD, at de ikke var i skolepraktik. Derfor bortfalder dette starkspåbud måske, red.)

15. I har fået strakspåbud om at sørge for, at der føres effektivt tilsyn med nedtagning af asbestholdigt tageternit, der udføres af unge under 18 år. Tilsynet skal udføres af en person, der er fyldt 18 år og har fornødent indsigt i arbejdets art.

FORDI

To unge på 14 år og 15 år stod uden opsyn af ledelsen og arbejdede med asbestholdigt eternit ved Arbejdstilsynets ankomst.