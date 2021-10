Dansk mindretalsparti i Tyskland vælger ny formand

Det danske mindretalsparti i Tyskland, SSW, har fået ny formand.

Partiet har på dets landsmøde lørdag valgt Christian Dirschaur, der har fungeret som 2. stedfortrædende formand.

Det skriver Flensborg Avis.

Christian Dirschaur blev valgt med et overvældende flertal: 95 ud af 100 delegerede stemte ja til Dirschaur, som overtager formandsposten efter Flemming Meyer, der har været formand siden 2005.

SSW opnåede et historisk godt resultat ved det tyske valg i september, da det lykkedes for partiets spidskandidat, Stefan Seidler, at blive valgt ind i den tyske Forbundsdag.