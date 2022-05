Dansk parti kan skrive historie – på papiret burde det ikke kunne lade sig gøre

- SSW er venstreorienteret på socialpolitikken og andre områder. Men partiet er til centrum-højre, når vi snakker om infrastruktur, for eksempel behovet for mere motorvej i et lidt underudviklet Slesvig-Holsten. Så man kan ikke afvise, at SSW går i regering med CDU denne gang, siger Jørgen Møllekær.

Masser af medvind

SSW er også parti for det frisiske mindretal. Cirka 10.000 borgere i Slesvig-Holsten taler frisisk, og endnu flere forstår sproget.

Som mindretalsparti har SSW traditionelt hverken hørt til rød eller blå blok. Så det var på flere måder historisk, da SSW i 2012 kom i regering i Slesvig-Holsten.

I september 2021 skrev partiet så historie igen, da Stefan Seidler blev valgt ind i Forbundsdagen i Berlin. Det var første gang i 68 år, at SSW blev repræsenteret i det nationale parlament.

Tyske sympatistemmer

Umiddelbart burde det ikke kunne lade sig gøre, når kun cirka 50.000 borgere i Slesvig-Holsten menes at være dansksindede.



Men partiet får også en del ”sympatistemmer” fra "almindelige" tyskere. For SSW fører ikke kun politik for mindretallet, understreger Lars Harms, som er partiets spidskandidat til Landdagen.

- Vi kigger på, om der findes ideer i Danmark og resten af Skandinavien, der også kan omsættes her i Slesvig-Holsten, og som kan komme alle borgere til gode. Det kan der for eksempel på socialområdet, hvor mange borgere ikke er i stand til at betale de høje omkostninger her i Nordtyskland, siger Lars Harms.

Corona og telefax

Han fremhæver også digitalisering som et vigtigt valgtema.