- Jeg føler mig utrolig komfortabel her i Flensborg. Det er tæt på mit hjem og min familie. Jeg nyder virkelig at spille håndbold på det her hold, og jeg ser frem til de kommende år, siger 24-årige Jakobsen til klubbens hjemmeside.



Emil Jakobsen har i det første halvandet år hos den nordtyske klub scoret 259 mål.