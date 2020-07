To danske bilister stoppet af tysk politi - kørte over for rødt ved jernbane

Der er en bøde på knap 1.800 kroner samt et kørselsforbud i Tyskland på vej til to danske bilister, der søndag eftermiddag valgte at ignorere det røde trafiklys ved en jernbaneoverskæring lige syd for grænsen i Harreslev.

En patrulje fra det tyske politi stoppede først en 44-årig dansk bilist, der var kørt over for rødt ved jernbaneovergangen på Westerstrasse. Danskeren indrømmede sin skyld og blev præsenteret for en bøde på 240 euro (ca. 1.800 kroner) og en måneds kørselsforbud i Tyskland.

Kort tid senere skete det så igen, at en bilist så stort på rødt ved den selvsamme overskæring. Den 27-årige fører af den danske bil kan se frem til samme sanktioner som den 44-årige, der kort forinden var blevet afsløret.

For en måneds tid siden udspandt sig næsten samme scenarie ved jernbaneoverskæringen cirka en kilometer længere sydpå ved Industrieweg, hvor to danskere også kørte over for rødt, da toget var på vej.

Heldigvis skete der ingen ulykker hverken dengang eller søndag.