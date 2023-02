Danskere risikerer p-bøder i Flensborg - tyskere kalder det mobning og en skandale

I Flensborg er der dog nu brug for hurtige og pragmatiske overgangsløsninger, mener han.

- Jeg stoler på byen og borgmester Geyers løsningsorienterede tilgang. Vi ønsker alle, at vores danske gæster skal føle sig velkomne i Flensborg.

Politisk pres på administration

Også politikere fra andre partier kræver handling fra bystyret nu. Til Flensborg Avis siger FDPs gruppeformand, Christoph Anastasiadis, at små bureaukratiske hindringer ikke skal gøre det vanskeligt for folk at leve sammen på begge sider af grænsen.

- Flensborg har stor gavn af danske dagsgæster og turismen. Vi bør udnytte og fremme dette potentiale i stedet for at give det væk ved at sende de forkerte signaler, siger han til avisen.

Også CDU er uforstående over for kommunens udmelding om at håndhæve parkeringsreglerne.

Derfor er der lagt op til et turbulent møde i kommunens hovedudvalg på tirsdag i næste uge, hvor overborgmester Fabian Geyer og administrationen skal forholde sig til kritikken.

Rådmand ikke overrasket

Parkeringskontrol sorterer under rådmand Stephan Kleinschmidt, der har ansvar for sikkerhed og orden i Flensborg. Han er ikke overrasket over den store interesse for emnet.

- Tværtimod. Det var netop vores intention at skabe en opmærksomhed omkring, at de danske parkeringsskiver ikke er gyldige i Tyskland. Vi vil fortsat rådgive og vejlede vores gæster fra Danmark om brug af tyske parkeringsskiver på de få arealer, hvor det er påkrævet. Alle er fortsat velkommen i Flensborg. Og så gælder det om sammen med Flensborgs politiske repræsentanter at kigge fremad og arbejde for en løsning på forbunds- og europæisk plan, siger han.