De første 1.500 p-skiver revet bort - lang venteliste til flere

De første 1.500 p-skiver var revet væk på tre-fire dage, da det først blev kendt, at danske bilister kunne afhente en gratis i Padborg.



Flensborg By vil snart udstede p-afgifter til de danske bilister, der ikke benytter tysk p-skive på offentlige parkeringspladser i byen. Og det fik interessen for en lovlig p-skive til at stige helt enormt.