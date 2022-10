De har boet op ad atomkraft i 35 år – nu ærgrer de sig over, at det lukker

I Brokdorf halvanden times kørsel syd for grænsen har de 1.000 indbyggere levet med et atomkraftværk som nabo i 35 år. Det blev taget ud af drift 31. december 2021, og værket er nu under afvikling som en del af Tysklands udfasning af atomkraft. Det ærgrer flere af naboerne.

- Jeg har arbejdet overalt i det værk, og jeg synes, det er trist, at det er blevet lukket ned, lyder det fra Uwe Levodt, der nu er gået på pension efter 28 år som smed på værket.

Hellere a-kraft end vind

I takt med atomkraftværkets nedlukning er flere vindmøller skudt op omkring byen, men de larmer og ligger for tæt på husene, lyder noget af kritikken.

- Der er blevet sat flere vindmøller op her, og vi her i Brokdorf er imod det. Jeg mener, at atomkraft er meget bedre og meget renere, siger Uwe Levodt, og en anden af byens indbyggere er enig.

- Jeg så hellere, at man havde atomkraft i stedet for alle de her vindmøller. De larmer ekstremt meget. Vi har her i nærheden omkring 10 vindmøller, og grænsen på en kilometer fra husene bliver ikke overholdt, så jeg er for atomkraftværket, siger Dina Dittebrandt.