De to partier er imod den danske grænsekontrol

De to mindretalspartier Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Slesvigsk Parti (SP) er gået sammen om, at være imod den danske grænsekontrol.

Derfor befandt medlemmer af de to partier torsdag sig ved den danske grænsekontrol for at sætte fokus på deres ønske om at afskaffe grænsekontrollen. Det gjorde de ved at uddele blomster og flyers ud til de bilister, der kom kørende forbi.

- Den grænsekontrol vi har lige nu er ikke effektiv. Vi vil have ændret grænsekontrollen, som den er lige nu, siger Gøsta Toft, regionsformand i Slesvigsk Parti.