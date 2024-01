Det skyldes, at den tyske regering vil skære i landbrugsstøtten.

Derfor blev flere veje og motorvejstilkørsler spærret flere steder i landet - blandt andet i Flensborg.

- De vil beskatte os for alt muligt lige fra diesel til grønne nummerplader. På et tidspunkt er buen overspændt, og så må man gøre noget. Ellers får man slag efter slag efter slag. Derfor er vi her, fortalte lastbilchauffør Herbert Nissen fra Klanxbüll.