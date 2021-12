Der blev talt dansk fra Tysklands vigtigste talerstol

Den 42-årige Stefan Seidler er født i Flensborg, har læst statskundskab på Aarhus Universitet og har blandt andet arbejdet med at styrke Region Syddanmarks dansk-tyske samarbejde.

Derudover løftede Stefan Seidler i et interview med TV SYD tidligere i år sløret for, at han er fan af Vejle Boldklub.

- Jeg ser grænseregionen som ét sammenhængende område. Både Vejle og Flensborg er fjordbyer, og Vejles fantastiske udvikling kan være en inspiration for Flensborg. Jeg står lige gerne på Vejle Stadion og ser VB, som jeg ser fodbold i Kiel - eller håndbold i Flensborg eller Kiel, sagde Stefan Seidler dengang.