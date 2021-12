Det dansk-tyske grænseland bliver ikke verdenskulturarv

Paris. Der er ingen kommentarer til forslaget, som af fagkommissionen ikke er indstillet til vedtagelse. Derfor afvises det.

Med de ord lod komitéformand Punchi Nilame Meegaswatte hammeren falde.

Dermed var det torsdag middag i Paris på den årlige session for FN-organisationen Unescos komité for ansøgninger om immateriel kulturarv afgjort, at det store arbejde med at få det dansk-tyske grænseland anerkendt ikke har båret frugt.

Det skriver Flensborg Avis.

En repræsentant for Unesco-komitén i Danmark gjorde det herefter klart, at parterne i Danmark anbefaler, at Unesco udvider deres kriterier for den immaterielle kulturarv, så mindretalsmodellen og eksempelvis alle de pædagogiske redskaber, der er udviklet, kan blive mere kendt og komme alle, der bor i grænseegne med mindretal til gavn.